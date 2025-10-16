¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê16Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ­¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤¬ºÆ»°¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¡¢6²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀèÈ¯¤ÎÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£6²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢2Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡£ÀèÆ¬¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢1»à¤«¤éÏ¢Â³»Í»àµå¤ÇËþÎÝ¤Ë¡£·´»ÊÍµÌé¤ÏÍ·¥´¥í¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐ°æ°ìÀ®¤Ë¤ÏÁ´µå¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢±¦