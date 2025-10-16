5年前の熊本豪雨で流された写真や位牌など、所有者がわからない品々の展示が行われています。球磨川などが氾濫した2020年の熊本豪雨では、7400棟を超える住宅で浸水や倒壊の被害がありました。いま、人吉市役所で展示されているのは、熊本豪雨で流された持ち主不明の品々です。返還期間が5年を超え、品々の劣化が進み保管が難しくなったことから今年いっぱいで返還事業を終えることになり、最後の展示会が行われています。 仏像