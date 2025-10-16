ＪＲ東海は１６日、新幹線検査専用車両「ドクターイエロー」の業務を引き継ぐ形で、客を乗せて走る新幹線を使った検査システムを２０２７年１月から導入すると発表した。現在は作業員が徒歩で行っている支障物の点検を先頭車両の運転台に取り付けたカメラとＡＩ（人工知能）による画像解析で行う。最新技術の投入で安全性の向上と作業の効率化を図る。ＪＲ東海のドクターイエローは老朽化で１月に引退した。現在はＪＲ西日本が