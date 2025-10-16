ニューストップ > 芸能ニュース > 音楽ニュース > Mrs. GREEN APPLEの「大切なお知らせ」生配信 64万人超が視聴 Mrs. GREEN APPLE YouTube エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース Mrs. GREEN APPLEの「大切なお知らせ」生配信 64万人超が視聴 2025年10月16日 20時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと Mrs. GREEN APPLEが14日夜から予告していた「大切なお知らせ」 16日午後8時からYouTubeチャンネルで生配信を実施すると伝えていた 同日のYouTubeチャンネルの同時接続は、午後8時10分には64万人を超えた 記事を読む おすすめ記事 整理しやすく、背負いやすい。23.5リットルのサステナブルバックパック【アディダス】のリュックがAmazonに登場中‼ 2025年10月10日 18時1分 Red Bull Tokyo Drift｜レッドブルが一夜限りのシークレットイベントを開催！ 2025年10月14日 18時11分 応募数20倍増！工数削減でスムーズ運用を実現 2025年10月14日 10時0分 通勤も通学も、快適に。収納力と安定性を備えた大型ディパック【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場中‼ 2025年10月10日 18時31分 まふまふ、YouTube総再生約5000万回 “歌ってみた”8曲を本日サブスク配信 2025年10月10日 18時0分