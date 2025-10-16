“大切なお知らせ”生配信を行ったMrs. GREEN APPLEオリコンニュース

Mrs. GREEN APPLEの「大切なお知らせ」生配信 64万人超が視聴

  • Mrs. GREEN APPLEが14日夜から予告していた「大切なお知らせ」
  • 16日午後8時からYouTubeチャンネルで生配信を実施すると伝えていた
  • 同日のYouTubeチャンネルの同時接続は、午後8時10分には64万人を超えた
