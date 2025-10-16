「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）降雨のため試合が中断した。五回表のＤｅＮＡの攻撃が終了した直後、雨足が強くなり、１９時４０分に中断。内野の黒土を覆う大きなシートが敷かれた。試合は３−２でＤｅＮＡがリードしている。