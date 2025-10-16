上越市で16日、軽乗用車と路線バスが衝突する事故がありました。事故があったのは上越市頸城区下中島の市道です。警察によりますと16日午後3時半ごろ、信号機のない十字路交差点で、70代女性が運転する軽乗用車と50代女性が運転する頸北観光バスの路線バスが衝突しました。事故の後、路線バスは道路脇の民家の庭に置いてあったパイプ製の柵や民家の外壁に衝突。軽乗用車も柵に衝突し、その後、停止したということです。事故当時、