◆■伝家の宝刀を封じ込めた守備 10月13日、B1第3節でレバンガ北海道と対戦した群馬クレインサンダーズは、99－72で快勝を収めた。今シーズンからBリーグに活躍の場を移した北海道の富永啓生は、ドライブなどで17得点を挙げたものの3ポイントのヒットはなかった。 B1初参戦でシューターとしての存在感を発揮していた富永を、今シーズン初の3ポイント成功0本に抑えた群馬。そ