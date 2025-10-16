（東京中央社）山形国際ドキュメンタリー映画祭の表彰式が15日、山形市内で行われ、スー・ユーシェン（蘇育賢）監督の「公園」と、ソン・チョンイン（宋承穎）、フー・チンヤー（胡清雅）両氏が監督した「炭鉱奇譚」（侯硐奇譚）が入賞した。短編を除く作品を対象にした「インターナショナル・コンペティション」には129カ国・地域から1318作品、アジアに関連した作品が対象の「アジア千波万波」には75カ国・地域から1358作