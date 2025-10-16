（新竹中央社）半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の魏哲家（ぎてつか）董事長（会長）兼最高経営責任者（CEO）は17日、熊本県菊陽町で計画中の熊本第2工場について、建設をすでに始めたと明かした。決算説明会で述べた。同工場の量産スケジュールについては、顧客の需要や市場の状況を見て決めるとした。米アリゾナ工場の生産能力拡大は順調に進んでおり、AI（人工知能）に対する顧客の強い需要に応えるため、回