今回は、筆者の知人A子さんから聞いたエピソードをご紹介します。長かった婚活の末、ようやく結婚を前提にした彼ができたA子さん。彼の友人たちに紹介され、幸せいっぱいのはずが、その場にいた女性の「ある一言」にカチン！女同士のバトルの行方は――！？ 長かった婚活の末、、、 長い間、婚活にいそしんでいた私ですが、最近やっと「結婚を前提に」と付き合える彼、B男と出会うことができました。 そんなB