［国際親善試合］日本 ３−２ ブラジル／10月14日／東京スタジアム日本代表は、国際親善試合でブラジル代表と東京スタジアムで対戦。３−２で逆転勝ちした。過去の対戦成績は０勝２分け11敗。日本はA代表で一度もブラジルに勝ったことがなかった。そんなブラジルに勝ったんだから、間違いなく歴史的勝利と言っても良いよね。96年のアトランタ五輪で勝ったことはあるけど、アンダー世代のチームだった。まさかA代表で勝つ日が