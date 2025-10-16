2025年11月2日（日）、『オーセントホテル小樽』にて、下関直送の鯨と虎河豚を味わう、一夜限りの『鯨と河豚の美食会』が開催されます。 画像：ＳＨＫライングループ 『鯨と河豚の美食会』は、『下関グランドホテル』の日本料理『花瀬』と『オーセントホテル小樽』の日本料理『入舟』が互いの地の食文化を紡ぎあげる一夜限りの美食会。 画像：ＳＨＫライングループ 下関の漁港から直送された鯨や虎河