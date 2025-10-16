中国の大手自動車メーカー比亜迪（BYD）が先ごろ発表したデータによると、同社は今年9月、英国市場で初めて月間販売台数が1万台を突破し、1万1271台に達したとのことです。これは前年同月の月間販売台数1150台に比べ、約9．8倍増となりました。1〜9月の累計販売台数は約3万5000台、市場シェアは3．6%に上昇し、英国は中国国内を除きBYDの最大市場となりました。BYDは、英国で9月に販売された1万1271台のうち、大半はスポーツ多目的