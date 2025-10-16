ボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏（38）が、16日放送のフジテレビ系「あの金どこいった？」（後7・00）に出演し、現役時代のファイトマネー額や使い道について語った。番組では、一世を風靡したスターたちの現在や、当時の収入事情を取材。亀田3兄弟の長男の亀田氏は、歯に衣着せぬ言動で話題になっただけでなく、WBA世界ライトフライ級、WBCフライ級、WBAバンタム級と3階級の世界王者に輝いた。一般的なボクサー