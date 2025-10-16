池なのに、水はカラカラ。“徳川氏発祥”の寺で、住職が怒っている。「目の前がジャングル化…」国が史跡に指定した由緒正しき寺で異変が…。元々は池だった場所が、水は干上がり、今では草が生い茂る事態となっている。長楽寺・高橋亮秀住職：3カ月間、放置ですからね。市の職員、担当課が何もしないというのが一番の問題じゃないか。池の整備を巡り、寺と市の意見が対立する事態となっていた。現場は、群馬・太田市にある長楽寺