SUPサーフィンの日本代表に選ばれた金沢市出身の岩永大生選手が、初の世界大会へ向けた意気込みを語りました。 SUPサーフィンは、サーフボードの上に立ったまま、パドルを使って波に乗り、スピードや美しさなどで点数を競う競技です。内灘高校1年の岩永大生選手は、競技歴わずか4年で挑戦した今月の選考会で優勝し、日本代表に選出されました。 16日は、初めてとなる世界大会を前に、石川県の