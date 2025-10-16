巨人は１６日にトレイ・キャベッジ外野手（２８）、エリエ・ヘルナンデス外野手（３０）、カイル・ケラー投手（３２）の計３選手が帰国したと発表した。キャベッジは入団１年目にも関わらず開幕スタメン入りを果たし、１２３試合に出場。打率は２割６分７厘で１１５安打、１７本塁打、５１打点をマークした。左肘靭帯損傷により５月から長期離脱を余儀なくされた岡本に代わり、４番も務めた強打者だ。２年目のヘルナンデスは