モデルで俳優の山田優さん（41）が2025年10月13日、自身のインスタグラムを更新し、全身オフホワイトのコーディネートを披露した。「遊び心が溢れたコレクション」山田さんは、「KENZO 25FW COLLECTION」とつづり、白いジャケットと白いパンツを合わせたコーデを投稿。「8年ぶりに開催された単独ウィメンズウェアショーのルックを着用させていただきました」と報告し、ファッションブランド・KENZOの最新アイテムを着こなした。「