ハローキティやシナモロール、マイメロディなど数多くの人気キャラクターをモチーフにした【ガチャ】が、毎週のように登場しています。毎回どれも見逃せない可愛さ！ そこで今回は、コンプリートしたくなりそうな「サンリオグッズ」をまとめました。 ブリスターパッケージ付きの豪華なチャーム 9月第2週目より発売中の「HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクシ