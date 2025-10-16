今年度から全ての小学校で2学期制が導入された北九州市で16日、後期の始業式が行われました。北九州市八幡東区の高見小学校でも始業式が行われ、長野智英校長が「前期以上に何事も諦めずにチャレンジしてほしい」と呼びかけました。北九州市は今年度から全ての小学校で2学期制を導入していて、前期と後期の間の10月11日から15日を秋休みとしています。■1年生「北海道旅行に行った。」「今までできなかったことをがんばりたい。運