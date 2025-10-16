櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」のMVが公開され、同時にストリーミング＆ダウンロード先行配信もスタート。ファンからは反響の声が多数寄せられている。【動画】櫻坂46、13thシングル「Unhappy birthday構文」MVMVの監督を務めたのは櫻坂46では初となるMasaki Watanabe （maxilla）。楽曲のテーマとなっている「誕生日を祝う・祝われる」ことに対しての思いを、ポップ・アート・ダークに表現している。本作品