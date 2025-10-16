15日夕方、飯田市の住宅の庭にクマが出没しました。同じ庭では先週もクマが出没していて、市は、市街地にクマなどが現れた際、市町村の判断で発砲を認める「緊急銃猟」で駆除することも視野に警戒を続けています。きのう午後5時前、飯田市上郷黒田の野底山森林公園近くにある住宅の敷地内で、「クマが庭に出たので、爆竹を鳴らして追い払った」と住民から市に通報がありました。クマは体長1メートルほどとみられています。同