ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は16日、予選3日目が行われた。前検日に破格の1番時計（6秒38）を叩き出した北川太一（32＝佐賀）は、得点率13位タイで予選最終日の4日目を迎える。レースでも好タイムが確かだったことを証明。「レース足は◎印。回ってからの押しや、足のつながりはかなり良さそうですね」と仕上がりには大満足。当初の伸び型から今は全体的にバランスが取れて、上位のパワーと