温泉旅館で露天風呂の清掃をしていた従業員が行方不明となっています。現場には複数の血痕があり、クマに襲われた可能性が高いとみられています。■血痕や引きずられたようなあとも…16日、警察車両が温泉街へつながる道を規制していました。露天風呂の清掃員の男性がクマに襲われたとみられ、行方不明になっているのです。現場はJR北上駅からおよそ15キロの場所にある瀬美温泉。自然に囲まれた温泉がウリの山あいにある観光地です