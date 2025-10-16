１６日午前８時３５分頃、秋田市千秋城下町の住宅の新築工事現場で、作業員の男性から「建物にクマが入った」と１１０番があった。県警や市などが警戒にあたったが、県警によると約４時間後、市が仕掛けた箱わなにクマが入っているのが確認され、その後、クマは駆除された。現場は同市中心部で、千秋公園に近い住宅地。この影響で、約３５０メートル離れた市立明徳小学校は保護者に児童を車で迎えに来るよう求めた。