日系総合コンサルティング大手のベイカレントが急成長を遂げている。9月1日には都内”５つ星ホテル”で約800人の新卒内定式を実施。新卒採用を年々増やしており、その規模は競合のアクセンチュアを超えたとみられる。ベイカレントの幹部によると「供給が追いつかない」というほど需要が爆増している。コンサル市場に今、何が起きているのか。二階堂遼馬記者が解説する。【タイムテーブル】00:00イントロ00:42本編スタート01:16