◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第２戦阪神―ＤｅＮＡ（１６日・甲子園）阪神―ＤｅＮＡが降雨のため中断した。５回表開始時点から振り始めた雨。５回表が終了したところで強くなり、ＤｅＮＡが３−２と１点リードしている中で中断となった。約３分で内野全面にシートを引いた阪神園芸の“早業”にスタンドからは驚きの声も上がった。２０１７年にはＣＳ第１Ｓの同じＤｅＮＡ戦（甲子園）