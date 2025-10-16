◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第２戦ソフトバンク―日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）日本ハムの先発・福島蓮投手が５回を投げて被安打２、７奪三振、無四球、無失点の力投を演じた。１９０センチの長身を生かした速球、スライダー、フォークボールを軸に３回まで３者凡退で切り抜ける完全投球。４回１死から柳町にこの日初安打となる左越え二塁打を許したが、続く栗原、中村を