第三次クレープブームが到来中です。特長はクレープならではのモチモチではなくパリパリ！？その秘密を探りました。客「もったいないですね。食べるのが」東京・表参道にあるクレープ店は連日、大賑わい！実はいま「第三次クレープブーム」が到来しています。モチモチ食感だったクレープは、いまや！客「う〜ん、パリパリ」そう、パリパリ！生地の食感を存分に味わえるクレープがいま、キテいるんですこちらは、お店自慢の「チョ