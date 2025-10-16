ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は16日、予選3日目が行われた。渡辺雄朗（39＝東京）は4カド戦の3日目9Rで2着。3コースの磯部誠と競りながらの捲りで1Mは流れたが、最終周回まで続いた2番手争いを制した。「整備して良かったです。舟の向きがいいし伸びも良かった。今なら上位と言えますね」と初日のパワーが完全に復活した。「スタートは行く気ですよ。連勝を狙う。4号艇くらいで準優勝戦に乗