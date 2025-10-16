◇プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ第2戦 阪神-DeNA(16日、甲子園球場)阪神対DeNAの試合が雨で一時中断となりました。阪神は初回、佐藤輝明選手のタイムリーと大山悠輔選手の犠牲フライで2点を先制します。しかし先発の才木浩人投手は3回、1アウト1塁から蝦名達夫選手にレフトへツーベースを打たれ失点、さらにランナー2塁で佐野恵太選手にもタイムリーを浴び同点に追いつかれました。4回には先頭の牧秀悟選手にソロホー