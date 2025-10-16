フランスの下院にあたる国民議会で内閣不信任案の投票が行われ、賛成が過半数に届かず、否決されました。マクロン大統領の肝いりだった「年金改革」を凍結するなど、政府側が譲歩したことで一部野党が反対に回りました。フランスの国民議会で16日、内閣不信任案の投票が行われ、極右や急進左派政党などが賛成しましたが過半数に届かず、否決されました。フランスでは深刻化する財政赤字を改善するため、政府が年金支給額や医療予算