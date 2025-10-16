◇セCSファイナルステージ第2戦阪神―DeNA（2025年10月16日甲子園）CSファイナルS第2戦、阪神―DeNAは、午後7時40分に降雨により一時中断となった。中断に伴い、阪神園芸がグラウンドを一面、グレーのシートで覆った。迅速な対応に、現地の多くの虎党から拍手が巻き起こった。