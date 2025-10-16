この週末は暖かくなるが、ぜひ衣替えをしてほしい。18日（土）は東京で最高気温26度と夏日になる予想だが、来週は北から寒気が南下する見込みで、セーターか、コートが欲しくなる肌寒さになるからだ。先週から今週にかけて２つの台風が日本に接近したが、これが場を変えた。台風22号、23号共に、本州に近づくほど北上せずに、伊豆諸島八丈島付近を西から東へと通過した。この経路から読み取れるのは、上空もやっと秋になったという