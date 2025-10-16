フジテレビ系「あの金どこ行った？かつて大金を手にした有名人の今を直撃取材！草磲剛×ホラン千秋」が１６日に放送された。かつて大金を手にした栄光の時代から一転、転落を経験した有名人たちに直撃取材するドキュメントバラエティー。ボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏が登場。現役時代に、合計約３０億円を稼いだと明かし、驚かせた。亀田氏は「なくなった。どっかいった。全部なくなった。税金で大体