女優山下美月（26）が16日、都内で行われた映画「火喰い鳥を、喰う」（本木克英監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇し、親知らずを4本抜いたことを明らかにした。公開10日での大ヒットについて質問を受けると「1週間前に親知らずを4本同時に抜歯したんですよ。5日間くらいお休みをいただいて、やることがなかったのでずっとベッドの中でエゴサしてました」と明かし「たくさんの方がこの映画のハッシュタグで感想をつぶやいてくだ