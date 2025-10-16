被災地支援チャリティーを目的にした日本歌手協会主催の「第52回歌謡祭」が16日、東京・江戸川区総合文化センターで昼夜2公演が行われた。夜公演では、菅原洋一（92）が椅子に座ってヒット曲「知りたくないの」を歌唱した。「久しぶりに歌って幸せ。歌い手になって良かったという瞬間です」。歌謡祭は17日にも同所で2公演を開催する。4公演のもようは来年1月2日正午からBSテレ東で放送予定。