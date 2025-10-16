16日未明から朝にかけて、福岡県内で飲酒運転が相次ぎ、男3人が現行犯逮捕されました。 警察によりますと、午前7時前、福岡県志免町田富のコンビニエンスストアから「ふらふらしながら入店して、その人が事故を起こした」と110番通報がありました。警察が現場に駆けつけたところ、軽乗用車が電柱に衝突していて、車の近くにいた男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の3倍を超えるアルコールが検出されたと