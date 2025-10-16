メ～テレ（名古屋テレビ） 「想定外」の大雨災害が頻発するなか、浸水から建物を守る「止水板」に注目が集まっています。 16日に国土交通省を訪れたのは、三重県四日市市の森智広市長たちです。 中野洋昌大臣に要望したのは―― 「9月12日の大雨の件で浸水した、くすの木パーキングについて大臣に要望した。くすの木パーキングを1日でも早く復旧したい。そのための支援をいただきたいと」(四