県などが開発した県産材を使った「耐震シェルター」が、このほど高岡市内の家屋に設置されました。今月末の見学会を前にきょう、メディア向けの内覧会が開かれました。 シェルターが設置されたのは、高岡市福岡町にある家屋の一室です。8畳の広さの和室に設置されたのは4畳半ほどの大きさのシェルター。能登半島地震での家屋倒壊を受け、家の中に安全な空間を確保するために県産材を使って県などが開発したも