17日開幕のフィギュアスケートGPシリーズ第1戦フランス大会の公式練習が16日、アンジェで行われた。女子の住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）は4年連続のフランス大会となる。これまで3年連続銅メダルだっただけに「もうブロンズじゃなくて銅、銅、銅…金で！」と笑顔で語った。23年大会では日本女子で初めて4回転トーループを成功するなど相性は良い。公式練習ではフリーで組み込む大技に挑んだ。「もはや“帰ってきた