ヒグマが駆除された現場付近＝16日午後4時16分、札幌市中央区札幌市は16日、同市中央区円山西町3丁目の住宅地にヒグマ1頭が出没し、ハンターが警察官職務執行法に基づき駆除したと発表した。周辺では同日朝からヒグマの目撃情報が相次いでおり、市は駆除した個体と同一だとみている。現場はJR札幌駅から南西約4.5キロで近くに山がある。市によると、体長75センチで推定0歳の雄の子グマで、住宅に囲まれた雑木林にいるところを