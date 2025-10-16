脳損傷による運動まひの改善を促す再生医療等製品「アクーゴ」（サンバイオ提供）厚生労働省の専門部会は16日、事故などによる外傷性脳損傷の患者に細胞を移植して運動まひの改善を促す再生医療等製品「アクーゴ」の出荷制限を解除することを了承した。2024年7月に承認されたものの、品質に関する追加データを集め認められるまで出荷できない異例の条件が付き、開発企業「サンバイオ」が対応した。アクーゴは健康な人の骨髄液