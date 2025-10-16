SKE48卒業後もソロアイドルとして活動し、「天性のアイドル」として活躍を続ける江籠裕奈さんの3rd写真集『I DO Love』が重版決定しました。【写真】白磁の美肌・江籠裕奈さん、タンクトップをめくりあげ…バストラインが露わに週刊FLASH（光文社）でアザーカットを公開。楽園のようなタイの太陽のもとで撮影された麗しい姿に注目です。また、「江籠裕奈3rd写真集アザーカット版（仮）」は近日発売予定です。【江籠裕奈さんプロフ