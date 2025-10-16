第28回ITTF-ATTUアジア卓球選手権大会2025が15日に閉幕した。中国は女子団体が3対0で日本を破り優勝し、男子団体も3対0で中国香港に勝利して優勝した。中国の男子代表チームにとっては、同大会で25回目の優勝にもなった。女子団体決勝の第1試合では、王曼碰選手が10対12、11対3、11対6、11対3で橋本帆乃香選手を下し、第2試合は孫穎莎選手が11対9、11対5、11対7で張本美和選手にストレート勝ち、第3試合は蒯曼選手が8