ロッテの秋季練習が16日、ZOZOマリンスタジアムで行われた。プロ2年目の今季、116試合に出場して打率.256、5本塁打、33打点の成績を残した寺地隆成はこの秋、攻走守に徹底的に鍛えている。14日には特打の後、捕手防具をつけ、1時間以上捕手練習。「足がもげるかと思いました」と振り返るほど、ハードな練習で徹底的に鍛えた。この日は、全体練習後に個別練習で特守。秋季練習は守備練習に力を入れているように見えるが、寺地