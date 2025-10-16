世界中で愛される“モンチッチ”をモチーフにしたカプセルトイ「モンチッチ ふわふわFACE巾着」が、10月中旬から、 全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】モンチッチちゃんやチムたんも！ラインナップ一覧■ふわふわ素材に癒される今回、アイピーフォーより登場する「モンチッチ ふわふわFACE巾着」は、2024年に誕生50周年を迎えたモンチッチのふわふわ素材がかわいいフェイス型巾着。ラインナップは、「