利根沼田地域でクマによる人身被害が相次いでいることから群馬県沼田市の星野市長が１６日県庁を訪れ、緊急の要望書を山本知事に手渡しました。 県庁を訪れたのは、沼田市の星野市長と金井康夫県議、星野寛県議の３人です。沼田市では今月７日、市内のスーパーで買い物客２人がクマに襲われけがをしました。 また、みなかみ町でも人身被害が２件発生しています。星野市長は、クマの出没を予防するため県が管理する河