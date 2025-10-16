さつまいも欲張りアソート 「ＩＫＥＡ前橋」など全国のイケア店舗で「さつまいもフェア」が始まり、旬のさつまいもを使ったタルトやプリンなど秋を感じられるスイーツが楽しめます。 イケアでは季節ごとに旬のスイーツが楽しめるフェアを開いていて、現在は秋の味覚「さつまいも」を扱ったフェアを開催中です。今回は、さつまいものペーストがトッピングされたタルトやプリンなど５品が提供されて