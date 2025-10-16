肌寒い日が増え、暖房機器などの使用が本格化する時期に合わせて、山形市でガスを使う製品を集めた展示会が開かれています。 【写真を見る】地球と財布に優しい！ 最新ガス機器の展示会（山形） 山形市に本社を置く山形ガスで、きょうから開かれている「ガス展」は、暖房器具の買い替えなど冬を迎える前の準備を楽しんでもらいまた、新しいガス機器を知ってもらおうと毎年開かれています。 掃除がしやすいコンロや、優れた乾燥